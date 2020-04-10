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Факти / Спорт

Турнір UFC 249 скасували через коронавірус

Турнір Абсолютного бійцівського чемпіонату UFC 249 скасували. Шоу мало відбутися 18 квітня, однак його місце проведення залишалося невідомим.

Про скасування турніру повідомив президент UFC Дейна Вайт.

— Ми були готові просувати цей турнір, але отримали дзвінок від найвищого рівня. Нам сказали зупинитися, – сказав Вайт.

Окрім UFC 249, на якому повинні були битися Тоні Фергюсон та Джастін Гетжі, скасовані і наступні заплановані турніри організації.

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Спочатку в головному поєдинку повинні були зустрітися Хабіб Нурмагомедов та Тоні Фергюсон, але через пандемію Covid-19 росіянин не зміг відправитися у США. Замінити його мав Джастін Гетжі.

Джерело: Brett Okamoto

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