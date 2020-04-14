Сборная Украины сыграла против сборной Польши в симуляторе FIFA 20. Сине-желтых представляли Евгений Коноплянка и Александр Зинченко, а за поляков сыграли Матеуш Клих и Мачей Рибус.

В первой игре Коноплянка встречался с Клихом. В первом тайме виртуального матча Коноплянка быстро довел счет до разгромного, а во второй половине отличился еще дважды, хотя дал два раза реализовать свои шансы Клиху. В итоге 5:2 в пользу украинца.

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Во второй встрече Зинченко сыграл с Рибусом. Саша начал с двух пропущенных голов, но впоследствии отыграл один мяч. Когда счет дошел до 4:1 в пользу Мачея, Александр сумел еще дважды отличиться, но свести к ничьей не удалось — 3:4.

Таким образом по сумме двух матчей победу одержала сборная Украины со счетом 8:6.

Напомним, из-за пандемии коронавируса почти все футбольные турниры приостановили на неопределенный срок. Также УЕФА перенес все матчи сборных, которые были запланированы на июнь.