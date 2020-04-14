Збірна України зіграла проти збірної Польщі у симуляторі FIFA 20. Синьо-жовтих представляли Євген Коноплянка та Олександр Зінченко, а за поляків зіграли Матеуш Кліх та Мачей Рибус.

У першій грі Коноплянка зустрічався з Кліхом. У першому таймі віртуального матчу Коноплянка швидко довів рахунок до розгромного, а у другій половині відзначився ще двічі, хоча дав двічі реалізувати свої шанси Кліху. У підсумку 5:2 на користь українця.

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У другій зустрічі Зінченко зіграв з Рибусом. Сашко почав з двох пропущених голів, але згодом відіграв один м’яч. Коли рахунок дійшов до 4:1 на користь Мачея, Олександр зумів ще двічі відзначитися, але звести до нічиї не вдалося – 3:4.

Таким чином за сумою двох матчів перемогу здобула збірна України з рахунком 8:6.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу майже всі футбольні турніри призупинили на невизначений термін. Також УЄФА переніс всі матчі збірних, які були заплановані на червень.