Сборная Украины сыграет со сборной Польши в футбольном симуляторе FIFA 20.
Виртуальный поединок Польша — Украина состоится во вторник, 14 апреля. Начало в 20.00 по киевскому времени.
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Сборную Украины представят хавбеки Евгений Коноплянка (Шахтер Донецк) и Александр Зинченко (Манчестер Сити).
За Польшу сыграют Матеуш Клих (Лидс Юнайтед) и Мачей Рибус (Локомотив Москва).
Напомним, из-за пандемии коронавируса почти все футбольные турниры приостановили на неопределенный срок. Также УЕФА перенес все матчи сборных, которые были запланированы на июнь.