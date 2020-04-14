Сборная Украины сыграет со сборной Польши в футбольном симуляторе FIFA 20.

Виртуальный поединок Польша — Украина состоится во вторник, 14 апреля. Начало в 20.00 по киевскому времени.

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Сборную Украины представят хавбеки Евгений Коноплянка (Шахтер Донецк) и Александр Зинченко (Манчестер Сити).

За Польшу сыграют Матеуш Клих (Лидс Юнайтед) и Мачей Рибус (Локомотив Москва).

Напомним, из-за пандемии коронавируса почти все футбольные турниры приостановили на неопределенный срок. Также УЕФА перенес все матчи сборных, которые были запланированы на июнь.