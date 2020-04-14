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Зінченко та Коноплянка представлять Україну у матчі проти Польщі у FIFA 20

Збірна України зіграє зі збірною Польщі у футбольному симуляторі FIFA 20.

Віртуальний поєдинок Польща – Україна відбудеться у вівторок, 14 квітня. Початок о 20.00 за київським часом.

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Збірну України представлять хавбеки Євген Коноплянка (Шахтар Донецьк) та Олександр Зінченко (Манчестер Сіті).

За Польщу зіграють Матеуш Кліх (Лідс Юнайтед) та Мачей Рібус (Локомотив Москва).

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу майже всі футбольні турніри призупинили на невизначений термін. Також УЄФА переніс всі матчі збірних, які були заплановані на червень.

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