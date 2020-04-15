Все лицо в пудре! Дуглас Коста в футболке Шахтера сыграл с мамой в игру

Бывший футболист донецкого Шахтера Дуглас Коста, который сейчас защищает цвета туринского Ювентуса, проводит карантин на родине в Бразилии.

Недавно футболист признался, что скучает по футбол и не знает чем себя занять от скуки. Поэтому Коста сыграл с мамой и своими сестрами в интересную игру.

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Маме футболиста задавали вопросы, на которые она отвечала путем погружения ребенка, которого касается ответ, в сахарную пудру.

View this post on Instagram A post shared by DC11Fé Em Deus (@douglascosta) on Apr 14, 2020 at 7:55am PDT

Отметим, что для игры Дуглас выбрал футболку Шахтера, за который выступал до перехода в Баварию в 2015 году, а мама игрока была в джерси нынешнего клуба бразильца — Ювентуса.

Напомним, заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силер заявил, что возобновление Серии А на фоне пандемии коронавируса маловероятно.