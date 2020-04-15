Футболісти туринського Ювентуса Даніеле Ругані та Блез Матюїді вилікувалися після зараження коронавірусом.

Ругані став першим футболістом Серії А, в кого виявили інфекцію Covid-19.

— Даніеле Ругані та Блез Матюїді провели подвійну перевірку за допомогою діагностичних тестів на коронавірус. Вони показали негативні результати. Гравці одужали і більше не знаходяться під домашнім режимом ізоляції, – повідомляє прес-служби Ювентуса.

У поточному сезоні, який призупинили через коронавірус, Матюїді провів 31 матч у різних турнірах, забивши один гол. За Ювентус Матьюїді виступає з літа 2017 року. Ругані захищає кольори туринського клубу з 2015 року.

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Серед футболістів Юве продовжує лікування від Covid-19 Пауло Дібала, який раніше оголосив про одужання, але знову здав позитивний тест.

Фото: FC Juventus