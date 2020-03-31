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Факты / Спорт

Это слишком рано: Трент рассмешил Клоппа во время утренней сессии по йоге

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп и футболисты красных несмотря на изоляцию продолжают проводить совместные тренировки, но через видеосвязь.

Во вторник футболисты мерсисайдцев собрались в видеочате на утреннюю сессию по йоге.

Кроме Клоппа присутствовали капитан команды Джордан Хендерсон, футболисты Жоэл Матип, Вирджил Ван Дейк, Алекс Окслейд-Чемберлен, Такуми Минамино, Джеймс Милнер, а вот Эндрю Роберсон загадочно исчез. Шотландец подключился к сессии, но вместо него все видели пустой дом.

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Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд, подключившись к чату пошутил:

— Это слишком рано, друзья, — сказал Трент.

В ответ Юрген Клопп отметил, что Трент присоединился вовремя.

Соответствующим роликом поделился официальный аккаунт Ливерпуля в Twitter. В финале ролика мерсисайдцы в очередной раз напомнили, что во время карантина важно оставаться дома.

Напомним, все матчи английской Премьер-лиги приостановили до 30 апреля.

Источник: Daily Mail

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