Это слишком рано: Трент рассмешил Клоппа во время утренней сессии по йоге

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп и футболисты красных несмотря на изоляцию продолжают проводить совместные тренировки, но через видеосвязь.

Во вторник футболисты мерсисайдцев собрались в видеочате на утреннюю сессию по йоге.

Кроме Клоппа присутствовали капитан команды Джордан Хендерсон, футболисты Жоэл Матип, Вирджил Ван Дейк, Алекс Окслейд-Чемберлен, Такуми Минамино, Джеймс Милнер, а вот Эндрю Роберсон загадочно исчез. Шотландец подключился к сессии, но вместо него все видели пустой дом.

Читайте: Моуринью будет тренировать футболистов по видеосвязи

Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд, подключившись к чату пошутил:

В ответ Юрген Клопп отметил, что Трент присоединился вовремя.

Checking in before the squad yoga session

At the moment, life is different in many ways. Keep in touch and stay active together with friends and family pic.twitter.com/RpBQrFbRSf

— Liverpool FC (@LFC) March 31, 2020