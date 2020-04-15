Пілот Ferrari Леклер повторив свою аварію на Гран-прі Баку у відеогрі

Пілот Ferrari Шарль Леклер під час проходження віртуальної траси на симуляторі врізався в ту саму стіну, що й під час Гран-прі Азербайджану у 2019 році.

— Навіть віртуально, – підписав відео 22-річний гонщик.

— Виглядає серйозно, дай нам знати, що з тобою все гаразд, – іронічно відреагувала у коментарях прес-служба Формули-1.

Шарль Леклер є дворазовим переможцем етапів Формули-1.

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Відзначимо, що віртуальну гонку на трасі у Баку виграв Александр Албон, випередивши Шарля Леклера, який отримав 10-секундний штраф.

Нагадаємо, організатори дев’ятого етапу Формули-1 Гран-прі Канади оголосили про те, що змушені перенести гонку через пандемію коронавірусу.