You’ll Never Walk Alone: Ливерпуль почтил память погибших на Хиллсборо

Ливерпуль почтил память жертв трагедии, которая произошла 15 апреля 1989 на стадионе Хиллсборо.

Во время матча Кубка Англии против Ноттингем Форест произошла давка, в результате которой погибли 96 болельщиков мерсисайдцев, еще 760 получили ранения.

— 31 год назад на Хиллсборо погибли 96 детей, женщин и мужчин. Мы думаем обо всех, кто пострадал в этой трагедии, и, в частности, о 96 фанатах, которые никогда не будут забыты, — говорится в сообщении Ливерпуля в Twitter.

31 years ago today, 96 children, women and men lost their lives at Hillsborough. Our thoughts are with all those affected by the tragedy and the 96 fans who will never be forgotten. pic.twitter.com/HQEkIHNi5q — Liverpool FC (at ) (@LFC) April 14, 2020

Из-за коронавируса красные вынуждены были перенести запланированную на 15 апреля на Энфилде церемонию памяти жертв трагедии на Хиллсборо.

— Это самый важный день в году для Ливерпуля. Все время так было и будет. Из-за ситуации в мире мы, к сожалению, не можем собраться на Энфилде. Мы все думаем друг о друге и помним о той трагедии. Все наши мысли, молитвы и, что самое главное, наша любовь — с вами. You’ll Never Walk Alone, — сказал Клопп.

Jürgen Klopp has delivered a message to the families, survivors and Liverpool supporters on the 31st anniversary of the Hillsborough disaster. pic.twitter.com/HMg7bGyyWn — Liverpool FC (at ) (@LFC) April 15, 2020

Также видеообращение записал капитан команды Джордан Хендерсон.

.@JHenderson has sent a message on behalf of the Liverpool squad to all those affected by the Hillsborough tragedy, on the 31st anniversary. pic.twitter.com/8Pol1J0RA2 — Liverpool FC (at ) (@LFC) April 15, 2020

