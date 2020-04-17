Боец UFC остановила секс-торговца в ресторане в Ливерпуле

Прежде чем стать чемпионкой UFC в легком весе британка Молли МакКэнн работала охранником в заведении быстрого питания Subway в Ливерпуле.

Во время общения в The A-Side Live Chat МакКэнн рассказала о случае, который произошел на ее бывшей работе.

— Как-то в пять утра зашла пьяная блондинка, она едва передвигала ноги. Затем за ней зашел парень. Он обнял ее и я спрашиваю: Эй, друг, как ее зовут? Он отвечает: Что? Я повторяю: Как ее зовут, потому что мне показалось, что они не знакомы. И он говорит: Закрой рот, подруга. Можете себе представить мое лицо в этот момент? После этого он открыл ее сумочку и пытался вытащить оттуда деньги, и я ему говорю: Эй, приятель, что за абсурд? Он отвечает: Я из полиции. С кем ты так разговариваешь? Я говорю: Ни с которой ты не полиции, — рассказала Молли.

Читайте: Отрезал руки и вырвал зубы: экс-бойца ММА подозревают в жестоком убийстве

По словам МакКэнн, затем они вышли из заведения. Сначала он ударил ее по голове, но она ударила его ногой в ответ. После этого приехала полиция и забрала мужчину.

— Оказалось, что он был секс-торговцем и пытался похитить ту девушку. Они подсыпают наркотики в напитки девушек, чтобы украсть их, и больше их никто и никогда не видит, — добавила 29-летняя спортсменка.

Мужчина оказался нелегальным мигрантом, которого впоследствии выслали в его страну. Женщина, которая была причастна к инциденту, отказалась давать показания, поэтому МакКэнн самой пришлось несколько раз появиться в полицейском участке.

Напомним, турнир UFC 249 отменили из-за коронавируса. Шоу должно было состояться 18 апреля.

Источник: MMA Fighting

Фото: Molly McCann-Pearson