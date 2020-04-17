Боєць UFC зупинила секс-торговця у ресторані в Ліверпулі

Перш ніж стати чемпіонкою UFC у легкій вазі британка Моллі МакКенн працювала охоронцем у закладі швидкого харчування Subway у Ліверпулі.

Під час спілкування у The A-Side Live Chat МакКенн розповіла про випадок, який стався на її колишній роботі.

— Якось о п’ятій ранку зайшла п’яна блондинка, вона ледь пересувала ноги. Потім за нею зайшов хлопець. Він обняв її і я питаю: Ей, друже, як її звати? Він відповідає: Що? Я повторюю: Як її звати, тому що мені здалося, що вони не знайомі. І він каже: Затули рота, подруго. Можете собі уявити моє обличчя в цей момент? Після цього він відкрив її сумочку та намагався витягнути звідти гроші, і я йому кажу: Ей, приятелю, що за абсурд? Він відповідає: Я з поліції. З ким ти так розмовляєш? Я кажу: Ні з якої ти не поліції, – розповіла Моллі.

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За словами МакКенн, потім вони вийшли із закладу. Спершу він вдарив її по голові, але вона вдарила його ногою у відповідь. Після цього приїхала поліція і забрала чоловіка.

— Виявилося, що він був секс-торговцем і намагався викрасти ту дівчину. Вони підсипають наркотики в напої дівчат, щоб вкрасти їх, і більше їх ніхто і ніколи не бачить, – додала 29-річна спортсменка.

Чоловік виявився нелегальним мігрантом, якого згодом вислали у його країну. Жінка, яка була причетною до інциденту, відмовилася давати свідчення, тому МакКенн самій довелося кілька разів з’явитися у поліцейському відділку.

Нагадаємо, турнір UFC 249 скасували через коронавірус. Шоу мало відбутися 18 квітня.

Джерело: MMA Fighting

Фото: Molly McCann-Pearson