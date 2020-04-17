Тоттенхэм попросил уволенного Почеттино пойти на понижение зарплаты

Лондонский Тоттенхэм Хотспур обратился к бывшему главному тренеру команды Маурисио Почеттино с просьбой сокращение его компенсации после увольнения из клуба.

Шпоры пошли на такой шаг из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса.

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Сейчас Тоттенхэм продолжает выплачивать аргентинскому специалисту компенсацию в размере €9,7 млн.

Почеттино уволили из Тоттенхэма в ноябре 2019 года. В клубе надеются, что Почеттино согласится на новое соглашение, чем поможет облегчить финансовую нагрузку на клуб.

Вместе с Почеттино Тоттенхэм покинули и его помощники — Хесус Перес, Мигель Д’Агостино и Антони Хименес.

Напомним, американская компания Amazon может стать владельцем прав на название стадиона лондонского Тоттенхэм Хотспур. От продажи прав на название арены шпоры могут получить более $300 млн.