Тоттенгем попросив звільненого Почеттіно піти на зниження зарплати

Лондонський Тоттенгем Готспур звернувся до колишнього головного тренера команди Маурісіо Почеттіно з проханням скорочення його компенсації після звільнення з клубу.

Шпори пішли на такий крок через кризу на тлі пандемії коронавірусу.

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Нині Тоттенгем продовжує виплачувати аргентинському спеціалісту компенсацію у розмірі €9,7 млн.

Почеттіно звільнили з Тоттенхема у листопаді 2019 року. У клубі сподіваються, що Почеттіно погодиться на нову угоду, чим допоможе полегшити фінансове навантаження на клуб.

Разом з Почеттіно Тоттенгем покинули і його помічники – Хесус Перес, Мігель Д’Агостіно і Антоні Хіменес.

Нагадаємо, американська компанія Amazon може стати власником прав на назву стадіону лондонського Тоттенгем Готспур. Від продажу прав на назву арени шпори можуть отримати понад $300 млн.