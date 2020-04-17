У Китаї стартувало будівництво стадіону у формі квітки лотоса за €1,5 млрд

У китайській провінції Гуанчжоу почалося будівництво одного з найбільших футбольних стадіонів світу.

Арена розрахована на 100 тис. місць та 168 VIP-лож. Вартість будівництва оцінюється в €1,5 млрд. Здача споруди в експлуатацію планується в кінці 2022 року.

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Площа нового стадіону складе приблизно 150 тис. м², загальна площа забудови навколо нього – 300 тис. м².

Стадіон буде виконаний у формі квітки лотоса. Проект розробив дизайнер Хасан Сайєд.

le chantier du nouveau stade de Guangzhou Evergrande est lancé Et mouillez-vous la nuque, le stade est Infos et visuels https://t.co/zYXA1twQ9w pic.twitter.com/4VaiNPyXBR — Lucarne Opposée (@LucarneOpposee) April 16, 2020

Нині у Китаї є лише сім футбольних стадіонів, найбільший вміщує близько 40 тис. глядачів.

До речі, американська компанія Amazon може стати власником прав на назву стадіону лондонського Тоттенгем Готспур.