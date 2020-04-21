UFC скасував чотири турніри у квітні та травні

Абсолютний бійцівський чемпіонат (UFC) оголосив про скасування чотирьох турнірів, які були заплановані у квітні та травні, через пандемію Covid-19.

На офіційному сайті промоушену повідомляється, що 9 травня у Сан-Паулу (Бразилія) не відбудеться турнір UFC 250, а також три турніри UFC Fight Night: 25 квітня у Лінкольні (США), 2 травня в Оклахома-Сіті (США) та 16 травня у Сан-Дієго (США).

— Вболівальники, які придбали квитки на події, отримають повернення коштів у повному обсязі. UFC сподівається повернутися в найближчому майбутньому, – йдеться в заяві.

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Раніше бос UFC Дейна Вайт оголосив про скасування турніру UFC 249, який був запланований на 18 квітня.

Джерело: UFC