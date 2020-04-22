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Факты / Спорт

Олимпийская чемпионка Якобсен завершила спортивную карьеру, чтобы стать врачом

Олимпийская чемпионка по лыжным видам спорта Астрид Якобсен объявила о завершении карьеры.

33-летняя норвежка решила уйти из спорта после практики в больнице — Якобсен является студентом-медиком и должна через год стать врачом.

— Здесь и сейчас я больше думаю о том, как стану медработником, чем о карьере лыжницы. Поэтому я ставлю точку, — сказала спортсменка.

Известно, что до конца обучения Якобсен остался один год.

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Астрид Якобсен является олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018 в эстафете, трехкратной чемпионкой мира, двукратной серебряной и пятикратной бронзовой призеркой ЧМ, многократной победительницей этапов Кубка мира.

К слову, двукратная победительница общего зачета Кубка мира по биатлону Доротея Вирер рассказала, как проводит время на карантине.

Источник: NRK

Фото: Astrid Uhrenholdt Jacobsen

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