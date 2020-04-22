Олімпійська чемпіонка з лижних видів спорту Астрід Якобсен оголосила про завершення кар’єри.

33-річна норвежка вирішила піти зі спорту після практики у лікарні – Якобсен є студентом-медиком та повинна через рік стати лікарем.

— Тут і зараз я більше думаю про те, як стану медпрацівником, ніж про кар’єру лижниці. Тому я ставлю крапку, – сказала спортсменка.

Відомо, що до кінця навчання Якобсен залишився один рік.

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Астрід Якобсен є олімпійською чемпіонкою Пхенчхана-2018 в естафеті, триразовою чемпіонкою світу, дворазовою срібною та п’ятиразовою бронзовою призеркою ЧС, багаторазовою переможницею етапів Кубка світу.

До речі, дворазова переможниця загального заліку Кубка світу з біатлону Доротея Вірер розповіла, як проводить час на карантині.

Джерело: NRK

Фото: Astrid Uhrenholdt Jacobsen