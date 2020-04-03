Пить вино — хороший способ скоротать время! Вирер рассказала, что делает на карантине

Двукратная победительница общего зачета Кубка мира по биатлону Доротея Вирер рассказала, как проводит время на карантине, который ввели в Италии из-за пандемии коронавируса.

Спортсменка рассказала, что не выходит из дома после возвращения из Финляндии.

— Ситуация странная: ничего делать нельзя, просто сиди дома. На улицу можно выходить только в магазин за продуктами. Это напоминает ужасный фильм, и пока непонятно, сколько еще придется сидеть дома — четыре, шесть или еще более недель. Свободного времени достаточно, а заняться нечем. Я играю в домохозяйку. Конечно, есть более интересные вещи, но пока приходится жить так. Готовлю, пью вино — это весело. Вообще, пить вино — хороший способ провести время, — рассказала Вирер.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений (@dorothea_wierer) 29 Чер 2019 р. о 5:30 PDT

Вирер стала первой за 18 лет биатлонисткой, которая защитила победу в общем зачете Кубка мира. Никому не удавалось со времен шведки Магдалены Форсберг, которая побеждала шесть раз подряд с сезона-1996/97 по сезон-2001/02.

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Ранее хавбек сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко показал, как тренируется в домашних условиях.

Источник: Expressen

Фото: dorothea_wierer