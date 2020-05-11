Динамо возобновит тренировки — игроков протестировали на коронавирус

Киевское Динамо с 12 мая вернется к полноценному тренировочному процессу, всех игроков клуба уже протестировали на коронавирус.

Первая тренировка начнется на базе в Конча-Заспе. До этого занятия футболистов были ограничеными.

Игроки тренировались дома, а также выполняли индивидуальную беговую работу и работу с мячом на базе в маленьких группах, — говорится в сообщении.

— Почти два месяца футболисты поддерживали физическую форму в индивидуальном режиме с предоставленной тренерским штабом программой.

Во время подготовки к возобновлению полноценных тренировок все игроки клуба сделали ПЦР-тесты — они дали отрицательный результат.

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— Мы получили результаты, все они отрицательные. В дальнейшем мы будем придерживаться регламента по этому вопросу, который должен утвердить Ассоциация футбола.

Вероятно, ПЦР-тесты будут проводиться непосредственно перед каждым матчем, — сказал врач первой команды Андрей Шморгун.