Динамо поновить тренування – гравців протестували на коронавірус

Київське Динамо з 12 травня повернеться до повноцінного тренувального процесу, усіх гравців клубу вже протестували на коронавірус.
Перше тренування розпочнеться на базі у Конча-Заспі. До цього заняття футболістів були обмеженими.
– Майже два місяці футболісти підтримували фізичну форму в індивідуальному режимі за наданою тренерським штабом програмою.
Гравці тренувалися вдома, а також виконували індивідуальну бігову роботу та роботу з м’ячем на базі в маленьких групах, — йдеться у повідомленні.
Під час підготовки до поновлення повноцінних тренувань усі гравці клубу зробили ПЛР-тести — усі вони дали негативний результат.
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– Ми отримали результати, усі вони негативні. Надалі ми будемо дотримуватися регламенту щодо цього питання, який має затвердити Асоціація футболу.
Імовірно, ПЛР-тести будуть проводитися безпосередньо перед кожним матчем, — сказав лікар першої команди Андрій Шморгун.
Раніше стало відомо, коли може поновитися розіграш чемпіонату України з футболу.
Джерело: Динамо