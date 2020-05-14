Немецкий пилот Ferrari Себастьян Феттель продолжит карьеру в McLaren, а его место в Ferrari займет испанец Карлос Сайнс, который сейчас является пилотом британской команды.

Контракт Феттеля с McLaren будет рассчитан на один год с опцией продления еще на несколько лет. Одним из факторов, повлиявших на решение немца, является его знакомство с руководителем команды McLaren Андреасом Зайдлем.

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Феттель дебютировал в Формуле-1 в 2006 году в качестве тест-пилота BMW Sauber. Зайдль тогда работал в BMW Sauber инженером.

Ранее Феттель объявил об уходе из Ferrari по итогам сезона. Стороны не смогли прийти к согласию относительно условий продления соглашения, которое заканчивается в конце 2020 года. За Ferrari Феттель выступает с 2015 года.

В прошлом сезоне немецкий пилот занял в общем зачете Формулы-1 пятое место. Для Сайнса прошлый сезон в McLaren оказался самым успешным в карьере. По итогам чемпионата он стал шестым.

Новый сезон Формулы-1 пока так и не начался. Часть этапов перенесли, а некоторые отменили. Старт чемпионата запланирован на 5 июля в Австрии.

Источник: F1-Insider