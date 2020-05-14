Німецький пілот Ferrari Себастьян Феттель продовжить кар’єру у McLaren, а його місце у Ferrari займе іспанець Карлос Сайнс, який нині є пілотом британської команди.

Контракт Феттеля з McLaren буде розрахований на один рік з опцією продовження ще на кілька років. Одним з факторів, які вплинули на рішення німця, є його знайомство з керівником команди McLaren Андреасом Зайдльом.

Читайте: Пілот Ferrari Леклер повторив свою аварію на Гран-прі Баку у відеогрі

Феттель дебютував у Формулі-1 у 2006 році як тест-пілот BMW Sauber. Зайдль тоді працював у BMW Sauber інженером.

Раніше Феттель оголосив про відхід з Ferrari за підсумками сезону. Сторони не змогли дійти згоди щодо умов продовження угоди, яка закінчується в кінці 2020 року. За Ferrari Феттель виступає з 2015 року.

У минулому сезоні німецький пілот посів у загальному заліку Формули-1 п’яте місце. Для Сайнса минулий сезон у McLaren виявився найуспішнішим в кар’єрі. За підсумками чемпіонату він став шостим.

Новий сезон Формули-1 поки так і не розпочався. Частину етапів перенесли, а деякі скасували. Старт чемпіонату запланований на 5 липня в Австрії.

Джерело: F1-Insider