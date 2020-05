Акции Формулы-1 упали на 4,5% после новости об уходе Феттеля с Ferrari

Акции Formula One Group, группы компаний, ответственных за продвижение чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1, упали на 4,5% после ухода из итальянской конюшни Ferrari немецкого пилота Себастьяна Феттеля.

Падение акций Формулы-1 отразилось на снижении индекса электронной биржи Nasdaq более чем на 2%. Сейчас он составляет 8863,17 пунктов.

We’ve been saying for 18 years that #F1 should not be floated because it is subject to too many external forces — political, medical etc. Vettel’s departure has led to the price of $FWONK crashing by 4.5% (double the Nasdaq’s drop). In the past few hours it has lost $300 MILLION pic.twitter.com/41xDjbZvR5

