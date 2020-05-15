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Факти / Спорт

На трасі у Сільверстоуні пройде два етапи Гран-прі Формули-1 у 2020 році

Керівництво Формули-1 домовилося з організаторами Гран-прі Великої Британії щодо проведення двох етапів на аеродромі Сільверстоун. Обидві гонки відбудуться за порожніх трибун.

Цікаво, що сторони дійшли згоди не відразу. Тривалий час перепоною було фінансове питання, проте у підсумку було досягнуто компромісного рішення.

— Я щасливий підтвердити, що Сільверстоун та Формула-1 досягли принципової домовленості щодо проведення двох етапів без глядачів майбутнім літом. Однак їхнє проведення ще має бути схвалене урядом країни, тому у  нашому пріоритеті забезпечення безпеки всіх учасників змагань та дотримання всіх вимог, пов’язаних з пандемією Covid-19, – сказав керуючий директор британського автодрому Стюарта Прінгл.

Очікується, що Гран-прі у Великій Британії відбудуться 26 липня та 2 серпня.

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Автодром Сільверстоун – найвідоміша британська автоспортивна траса, на якій Формула-1 проводить Гран-прі з 1950 року. У 2019 році переможцем етапу у Сільверстоуні став британський пілот Mercedes Льюїс Гемілтон.

Нагадаємо, Формула-1 скасувала Гран-прі Франції.

Джерело: Sky Sports

Фото: Dreamstime

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