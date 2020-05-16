Боруссия Дортмунд встретится с гельзенкирхенский Шальке в рамках матча 26 тура немецкой Бундеслиги. Матч пройдет 16 мая на стадионе Сигнал Идуна Парк в Боруссии.

Начало матча в 16.30 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1 и на стриминговом сервисе MEGOGO. Также игру можно будет посмотреть на российском телеканале Матч ТВ.

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В турнирной таблице чемпионата Германии Боруссия занимает второе место, имея в активе 51 пункт. Шальке расположился на шестой строчке (37).

Напомним, наставник немецкого Аугсбурга Хайко Херрлих пропустит свою дебютную игру у руля фуггеров против Вольфсбурга в Бундеслиге за нарушения карантина.