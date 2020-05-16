Боруссія Дортмунд зустрінеться з гельзенкірхенським Шальке в рамках матчу 26 туру німецької Бундесліги. Матч пройде 16 травня на стадіоні Сігнал Ідуна Парк у Боруссії.

Початок матчу о 16.30 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1 та на стрімінговому сервісі MEGOGO. Також гру можна буде подивитися на російському телеканалі Матч ТВ.

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У турнірній таблиці чемпіонату Німеччини Боруссія посідає другу сходинку, маючи в активі 51 пункт. Шальке розташувався на шостій сходинці (37).

Нагадаємо, наставник німецького Аугсбурга Хайко Херрліх пропустить свою дебютну гру біля керма фуггерів проти Вольфсбурга у Бундеслізі через порушення карантину.