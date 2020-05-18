В доме бывшего американского бейсболиста Карла Кроуфорда утонули пятилетний ребенок и 25-летняя девушка.

38-летний Кроуфорд организовал дома в Хьюстоне небольшую вечеринку, на которой было шесть человек.

Читайте: Все умерли мгновенно: данные расследования катастрофы вертолета Коби Брайанта

Во время вечеринки маленький мальчик вышел на задний двор к бассейну и упал в него. Девушка, которая заметила ребенка в воде, бросилась в бассейн, чтобы его спасти.

В результате инцидента ребенок и девушка утонули.

Карл Кроуфорд завершил игровую карьеру в 2016 году.

Напомним, в Японии от заболевания, вызванного коронавирусом, умер профессиональный борец сумо.