У будинку колишнього американського бейсболіста Карла Кроуфорда потонули п’ятирічна дитина та 25-річна дівчина.

38-річний Кроуфорд організував вдома у Г’юстоні невелику вечірку, на якій було шість осіб.

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Під час вечірки маленький хлопчик вийшов на задній двір до басейну та впав у нього. Дівчина, яка помітила дитину у воді, кинулася у басейн на порятунок.

Внаслідок інциденту дитина та дівчина потонули.

Карл Кроуфорд завершив ігрову кар’єру у 2016 році.

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