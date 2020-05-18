У будинку колишнього американського бейсболіста Карла Кроуфорда потонули п’ятирічна дитина та 25-річна дівчина.
38-річний Кроуфорд організував вдома у Г’юстоні невелику вечірку, на якій було шість осіб.
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Під час вечірки маленький хлопчик вийшов на задній двір до басейну та впав у нього. Дівчина, яка помітила дитину у воді, кинулася у басейн на порятунок.
Внаслідок інциденту дитина та дівчина потонули.
Карл Кроуфорд завершив ігрову кар’єру у 2016 році.
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