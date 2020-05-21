Давайте уважать традиции вместе: украинские спортсмены поздравили с Днем вышиванки

День вышиванки в 2020 году пришелся на 21 мая — праздник традиционно отмечают в третий четверг последнего весеннего месяца.
В день вышиванки украинцы и люди во всех уголках планеты одеваются в национальные костюмы. Известные украинские спортсмены не стали исключением и тоже нарядились в вышиванки, поздравив соотечественников с праздником.
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Спортсмены опубликовали в соцсетях снимки в вышиванках с приветственными словами.
Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан одела вышиванку от дизайнера Юлии Магдич.
— 21 мая — День Вышиванки! С праздником вас, — подписала фото спортсменка.
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— Сегодня во всем мире украинцы отмечают День вышиванки. Уважать вместе традицию, которая объединяет целую нацию, — написала теннисистка Элина Свитолина.
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— Мой наряд сегодня. С Днем вышиванки, — прокомментировал борец Жан Беленюк.
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Футбольный клуб Шахтер также поздравил с праздником отметив, что капитан команды Андрей Пятов вручил главному тренеру команды Луишу Каштру традиционную украинскую вышиванку.
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— С Днем вышиванки, — кратко поздравила гимнастка Анна Гизатдинова.
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— Поздравляю! Дорогие друзья, — написал боксер Денис Беринчик, прикрепив снимок с Александром Усиком и тренерами.
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Также Факты ICTV опубликовали подборку красивых поздравлений с Днем вышиванки в картинках.