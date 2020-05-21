Давайте уважать традиции вместе: украинские спортсмены поздравили с Днем вышиванки

День вышиванки в 2020 году пришелся на 21 мая — праздник традиционно отмечают в третий четверг последнего весеннего месяца.

В день вышиванки украинцы и люди во всех уголках планеты одеваются в национальные костюмы. Известные украинские спортсмены не стали исключением и тоже нарядились в вышиванки, поздравив соотечественников с праздником.

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Спортсмены опубликовали в соцсетях снимки в вышиванках с приветственными словами.

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан одела вышиванку от дизайнера Юлии Магдич.

— 21 мая — День Вышиванки! С праздником вас, — подписала фото спортсменка.

View this post on Instagram A post shared by Kharlan Olga (@olgakharlan) on May 21, 2020 at 12:57am PDT

— Сегодня во всем мире украинцы отмечают День вышиванки. Уважать вместе традицию, которая объединяет целую нацию, — написала теннисистка Элина Свитолина.

View this post on Instagram A post shared by Elina Svitolina (@elisvitolina) on May 21, 2020 at 3:04am PDT

— Мой наряд сегодня. С Днем вышиванки, — прокомментировал борец Жан Беленюк.

View this post on Instagram A post shared by Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk) on May 21, 2020 at 12:22am PDT

Футбольный клуб Шахтер также поздравил с праздником отметив, что капитан команды Андрей Пятов вручил главному тренеру команды Луишу Каштру традиционную украинскую вышиванку.

View this post on Instagram A post shared by FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar) on May 21, 2020 at 4:35am PDT

— С Днем вышиванки, — кратко поздравила гимнастка Анна Гизатдинова.

View this post on Instagram A post shared by Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova) on May 21, 2020 at 12:16am PDT

— Поздравляю! Дорогие друзья, — написал боксер Денис Беринчик, прикрепив снимок с Александром Усиком и тренерами.

View this post on Instagram A post shared by Денис Беринчик (@berinchyk) on May 21, 2020 at 12:42am PDT

Также Факты ICTV опубликовали подборку красивых поздравлений с Днем вышиванки в картинках.