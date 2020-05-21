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Факти / Спорт

Шануймо традицію разом: українські спортсмени привітали з Днем вишиванки

День вишиванки у 2020 році припав на 21 травня – свято традиційно відзначають у третій четвер останнього весняного місяця.

У день вишиванки українці та люди у всіх куточках планети вдягаються в національне вбрання. Відомі українські спортсмени не стали винятком та теж вбралися у вишиванки, привітавши співвітчизників зі святом.

Читайте: День вышиванки 2020: как звезды поздравили украинцев с праздником

Спортсмени опублікували у соцмережах знімки у вишиванках з вітальними словами.

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан одягнула вишиванку від дизайнера Юлії Магдич.

— 21 травня – День Вишиванки! Зі святом вас, – підписала фото спортсменка.

 

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— Сьогодні у всьому світі українці відзначають День вишиванки. Шануймо разом традицію, що об’єднує цілу націю, – написала тенісистка Еліна Світоліна.

 

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— Моє вбрання сьогодні. З Днем вишиванки, – прокоментував борець Жан Беленюк.

 

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Футбольний клуб Шахтар також привітав зі святом зазначивши, що капітан команди Андрій Пятов вручив головному тренеру команди Луїшу Каштру традиційну українську вишиванку.

 

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— З Днем вишиванки, – коротко привітала гімнастка Анна Гізатдінова.

 

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— Вітаю! дорогі друзі, – написав боксер Денис Берінчик, прикріпивши знімок з Олександром Усиком та тренерами.

 

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Також Факти ICTV опублікували добірку красивих привітань із Днем вишиванки у картинках.

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