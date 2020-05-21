Шануймо традицію разом: українські спортсмени привітали з Днем вишиванки

День вишиванки у 2020 році припав на 21 травня – свято традиційно відзначають у третій четвер останнього весняного місяця.
У день вишиванки українці та люди у всіх куточках планети вдягаються в національне вбрання. Відомі українські спортсмени не стали винятком та теж вбралися у вишиванки, привітавши співвітчизників зі святом.
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Спортсмени опублікували у соцмережах знімки у вишиванках з вітальними словами.
Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан одягнула вишиванку від дизайнера Юлії Магдич.
— 21 травня – День Вишиванки! Зі святом вас, – підписала фото спортсменка.
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— Сьогодні у всьому світі українці відзначають День вишиванки. Шануймо разом традицію, що об’єднує цілу націю, – написала тенісистка Еліна Світоліна.
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— Моє вбрання сьогодні. З Днем вишиванки, – прокоментував борець Жан Беленюк.
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Футбольний клуб Шахтар також привітав зі святом зазначивши, що капітан команди Андрій Пятов вручив головному тренеру команди Луїшу Каштру традиційну українську вишиванку.
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— З Днем вишиванки, – коротко привітала гімнастка Анна Гізатдінова.
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— Вітаю! дорогі друзі, – написав боксер Денис Берінчик, прикріпивши знімок з Олександром Усиком та тренерами.
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Також Факти ICTV опублікували добірку красивих привітань із Днем вишиванки у картинках.