Шануймо традицію разом: українські спортсмени привітали з Днем вишиванки

День вишиванки у 2020 році припав на 21 травня – свято традиційно відзначають у третій четвер останнього весняного місяця.

У день вишиванки українці та люди у всіх куточках планети вдягаються в національне вбрання. Відомі українські спортсмени не стали винятком та теж вбралися у вишиванки, привітавши співвітчизників зі святом.

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Спортсмени опублікували у соцмережах знімки у вишиванках з вітальними словами.

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан одягнула вишиванку від дизайнера Юлії Магдич.

— 21 травня – День Вишиванки! Зі святом вас, – підписала фото спортсменка.

View this post on Instagram A post shared by Kharlan Olga (@olgakharlan) on May 21, 2020 at 12:57am PDT

— Сьогодні у всьому світі українці відзначають День вишиванки. Шануймо разом традицію, що об’єднує цілу націю, – написала тенісистка Еліна Світоліна.

View this post on Instagram A post shared by Elina Svitolina (@elisvitolina) on May 21, 2020 at 3:04am PDT

— Моє вбрання сьогодні. З Днем вишиванки, – прокоментував борець Жан Беленюк.

View this post on Instagram A post shared by Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk) on May 21, 2020 at 12:22am PDT

Футбольний клуб Шахтар також привітав зі святом зазначивши, що капітан команди Андрій Пятов вручив головному тренеру команди Луїшу Каштру традиційну українську вишиванку.

View this post on Instagram A post shared by FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar) on May 21, 2020 at 4:35am PDT

— З Днем вишиванки, – коротко привітала гімнастка Анна Гізатдінова.

View this post on Instagram A post shared by Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova) on May 21, 2020 at 12:16am PDT

— Вітаю! дорогі друзі, – написав боксер Денис Берінчик, прикріпивши знімок з Олександром Усиком та тренерами.

View this post on Instagram A post shared by Денис Беринчик (@berinchyk) on May 21, 2020 at 12:42am PDT

Також Факти ICTV опублікували добірку красивих привітань із Днем вишиванки у картинках.