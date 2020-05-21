Я думаю, що переможу – борець Грицай про ймовірний бій з Усиком

Героєм онлайн-проекту Факти.Спорт з дому став український борець вільного стилю та бронзовий призер ЧС-2018 Богдан Грицай.

Спортсмен став відомим на всю країну після того, як звинуватив боксера Олександра Усика у проросійський позиції та кинув йому виклик.

В інтерв’ю Андрію Ковальському борець розповів трішки про себе, про скасовані турніри через карантин, про виклик Олександру Усику та свої шанси на перемогу, якщо бій відбудеться.

— Я зараз працюю викладачем в українському коледжі ім. Івана Піддубного, де викладаю онлайн-уроки дітям. Сам теж не стою на місці – розвиваюся, читаю, беру для себе більш корисну інформацію. Нині всі змагання скасували. Я боровся у неолімпійській категорії – 92 кг, тож на Олімпіаду не потрапляв. У мене забагато ваги для категорії 86 кг та замало ваги для 97 кг. Плюс карантину, що дав мені ще один рік, і в мене вага пішла вгору. Зараз я цілеспрямовано почав готуватися до ліцензії на Ігри, – розповів Грицай.

— Звідки в тебе взялася ідея кинути виклик Олександру Усику та чому ти так вирішив зробити?

— Насправді, останньою краплею стало звернення Усика до своїх так званих диванних критиків, де він прямо погрожує людям. Людина заходить у двері, і він відправляє її у нокаут. Я вважаю, що спортсмену професійного рівня неприпустимо так погрожувати людям. Я дав свою відповідь, що я готовий зайти у ті двері, давай.

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— З роликів, які Усик пише регулярно, це один з найбільш безневинних. Чи чекав ти, що буде відповідь?

— Насправді це не тільки цей ролик. Як ми бачили, він з Ломаченком знімалися у пропагандистському фільму Здравствуй, брат, Христос Воскрес. Де йде така російська пропаганда, що українці, білоруси та росіяни – “єдиний рускій народ”. Це теж мене зачепило. Також, що людина каже, що Крим – це Крим, що Крим – Божий, що він не може визнати, що Крим – це Україна, територія, тимчасово окупована РФ, – сказав Грицай.

— Часто заявляють, що спорт поза політикою. Яка твоя думка з цього приводу?

— Насправді спорт – це і є політика. Великі гроші вкладаються державою у спортсменів, в олімпійський спорт. Це є інструмент політики.

— Як ти оцінюєш свої шанси, якщо такий бій відбудеться?

— У мене немає думок про поразку. Я думаю лише про перемогу. Я думаю, що переможу, – додав спортсмен.

Також Факти ICTV в рамках онлайн-проекту Факти.Спорт з дому пропонують інтерв’ю з призером олімпійських ігор Богданом Бондаренком.

Фото: Bogdan Hritsay