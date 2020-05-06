Бондаренко: После карантина у спортсменов упадут результаты

ICTV запустил онлайн-проект Факты.Спорт из дома. В нем ведущий программы Факты.Спорт Андрей Ковальский со своего дома в режиме онлайн общается со звездами украинского спорта и его ключевыми представителями.

Героем спортивной рубрики стал легкоатлет и олимпийский призер 2016 года в Рио-де-Жанейро Богдан Бондаренко.

Спортсмен поделился мнением о переносе Олимпийских игр, а также рассказал о своей физической форме и планах.

Какое твое личное отношение к тому, что Олимпиада в 2020 году не состоится?

— Я думаю, что это очень правильное решение, чтобы не мучить спортсменов и не подвергать большое количество людей опасности. Проводить Олимпиаду без зрителей не имеет никакого смысла, а проводить с болельщиками в нынешней ситуации невозможно. Хотелось бы решение об отмене Игр услышать чуть раньше, потому что люди готовились и старались, — говорит Богдан.

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Как ты считаешь, стоит ли ожидать, что после карантина результаты у всех упадут?

— Безусловно. Сейчас спортсменам очень трудно мотивировать себя тренироваться, особенно в сложных условиях. Если ты привык тренироваться на стадионе с огромным количеством инвентаря и можешь все делать — это одна ситуация. Другая — когда нет этой возможности и соревнований. Конечно, результаты немного упадут, — рассказывает Бондаренко.

На ЧМ в Катаре у тебя была травма. Какая твоя физическая форма сейчас?

— Меня беспокоило колено, но мы провели большую работу над его восстановлением. Колено было единственным, что меня беспокоило во время подготовки к Олимпиаде. Сейчас я чувствую себя значительно лучше. Так что сейчас нагрузка уменьшилась, состояние — отличное, как было в 20 лет, — признался спортсмен.

Также спортсмен поделился мечтами о будущей Олимпиаде в Токио в 2021 году.

— Я чувствую, что это та Олимпиада, которая должна стать знаковой для меня. Я стал умнее, у меня появилось больше мыслей, понимания своих движений, ощущение прыжка, чем это было в 2012 или 2016 годах. Я верю, что все получится.

Также Факты ICTV в рамках онлайн-проекта Факты.Спорт из дома предлагают интервью с министром молодежи и спорта Украины Вадимом Гутцайтом.