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Факти / Спорт

Коронавірус у ФК Карпати: ситуація під контролем

На коронавірус захворіли три гравці Карпат. Вірус в команду приніс один із захисників, він складно переносить хворобу.

Ще кілька футболістів перебувають під підозрою.

Тести на коронавірус у львівському клубі здали 3 дні тому, а 30 травня просто отримали їхні результати. Весь цей час команда інтенсивно тренувалася.

Виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин попросив не нагнітати обстановку.

– Не нагнітайте ситуацію вигадками і неперевіреною інформацією. Волосся дибки стає, коли я читаю про госпіталізацію, легіонерів та інші дурниці.

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За його словами, ситуація перебуває під контролем і все йде відповідно до протоколу. 1 червня ще раз все пройдуть тестування.

Нагадаємо, 26 травня виконком УАФ ухвалив рішення про відновлення чемпіонату України з футболу з 30 травня.

Джерело: Tribuna

Фото: ФК Карпати

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