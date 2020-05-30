На коронавірус захворіли три гравці Карпат. Вірус в команду приніс один із захисників, він складно переносить хворобу.
Ще кілька футболістів перебувають під підозрою.
Тести на коронавірус у львівському клубі здали 3 дні тому, а 30 травня просто отримали їхні результати. Весь цей час команда інтенсивно тренувалася.
Виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин попросив не нагнітати обстановку.
– Не нагнітайте ситуацію вигадками і неперевіреною інформацією. Волосся дибки стає, коли я читаю про госпіталізацію, легіонерів та інші дурниці.
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За його словами, ситуація перебуває під контролем і все йде відповідно до протоколу. 1 червня ще раз все пройдуть тестування.
Нагадаємо, 26 травня виконком УАФ ухвалив рішення про відновлення чемпіонату України з футболу з 30 травня.
Джерело: Tribuna
Фото: ФК Карпати