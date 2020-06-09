Пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон поддержал действия протестующих, которые снесли статую Эдварда Колстона в британском городе Бристоль.

Хэмилтон, который является единственным темнокожим водителем в Формуле-1, откровенно осудил убийство Джорджа Флойда и поддержал движение Black Lives Matter.

Также пилот раскритиковал правительство Великобритании за действия в борьбе с коронавирусом. По мнению Хэмилтона, границы страны нужно было закрывать значительно раньше, чтобы не допустить распространения инфекции. Хэмилтон добавил, что его страна заслуживает лучших лидеров.

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На прошлой неделе Хэмилтон осудил своих коллег-пилотов за то, что они хранили молчание после смерти Джорджа Флойда. Также по мнению пилота Mercedes, протестующие в Бристоле поступили правильно, сбросив статую Колстона в гавань.

— Если бы эти люди не повалили статую в честь работорговца, ее бы никогда не убрали. Кто-то высказывается, что ее следует переместить в музей. Статуя этого человека должна оставаться в реке так же, как и 20 тыс. африканских душ, которые погибли во время путешествия к берегам Англии и были сброшены в море без захоронений и мемориала. Он украл их из семей, страны, и его нельзя восхвалять. Его следует заменить на памятник всем, кого он продал, всем, кто погиб, — заявил Хэмилтон.

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун сказал, что спортивный мир полностью поддержал позицию Гамильтона.

— Льюис — отличный посол в спорте, его комментарии очень веские, и мы полностью его поддерживаем, — сказал Браун.

Браун также добавил, что Формула-1 активно борется с разнообразием.

Протесты против расовой дискриминации прокатились Манчестером, Эдинбургом, Лондоном, Глазго, Ноттингемом и Бристолем.

Снос статуи Эдварда Колстона

7 июня во Бристоле протестующие сбросили статую Эдварда Колстона. После чего участники акции протеста протянули постамент по улицам города и сбросили его в реку Эйвон.

Anti-racism protesters tore down and threw a bronze statue of 17th century slave trader Edward Colston into a river in Bristol, England on Sunday as thousands demonstrated across the UK over George Floyd’s death https://t.co/aWXfAaMujd pic.twitter.com/1ZLwYdOjU3 — CBS News (@CBSNews) June 8, 2020

Уроженец Бристоля Эдвард Колстон известен как предприниматель, работорговец, филантроп и член британского парламента. Он заработал свое состояние на работорговле в составе английской Королевской африканской компании и перевез более 80 тыс. мужчин, женщин и детей из Африки в Америку.

Колстон завещал большую часть своего богатства учреждениям в Бристоле. Колстон умер в 1721 году. В 1895 году в Бристоле в его честь воздвигли статую.

Мэрия Бристоля заявила, что его вынут из реки и, скорее всего, перенесут в городской музей.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель осудила свержение статуи и назвала действия протестующих крайне позорными.

Сбросу статуи Колстона в реку предшествовали акции протеста в США, во время которых были разрушены памятники нескольким деятелям Конфедерации южных штатов, которые в свое время отстаивали рабовладение.