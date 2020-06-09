Пілот Формули-1 Льюїс Гемілтон підтримав дії протестувальників, які знесли статую Едварда Колстона у британському місті Брістоль.

Гемілтон, який є єдиним темношкірим водієм у Формулі-1, відверто засудив вбивство Джорджа Флойда та підтримав рух Black Lives Matter.

Також пілот розкритикував уряд Великої Британії за дії щодо боротьби з коронавірусом. На думку Гемілтона, кордони країни потрібно було закривати значно раніше, щоб не допустити поширення інфекції. Гемілтон додав, що його країна заслуговує на кращих лідерів.

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Минулого тижня Гемілтон засудив своїх колег-пілотів за те, що вони зберігали мовчання щодо смерті Джорджа Флойда. Також на думку пілота Mercedes, протестувальники у Брістолі вчинили правильно, скинувши статую Колстона у гавань.

— Якби ці люди не повалили статую на честь работорговця, її б ніколи не прибрали. Хтось висловлюється, що її слід перемістити у музей. Статуя цього чоловіка повинна залишатися у річці так само, як і 20 тис. африканських душ, котрі загинули під час подорожі до берегів Англії і були скинуті у море без поховань та меморіалу. Він вкрав їх із сімей, країни, і його не можна возвеличувати. Його слід замінити на пам’ятник усім, кого він продав, всім, хто загинув, – заявив Гемілтон.

Спортивний директор Формули-1 Росс Браун сказав, що спортивний світ повністю підтримав позицію Гамільтона.

— Льюїс – відмінний посол в спорті, його коментарі дуже вагомі, і ми повністю його підтримуємо, – сказав Браун.

Браун також додав, що Формула-1 активно бореться з різноманітністю.

Протести проти расової дискримінації прокотилися Манчестером, Едінбургом, Лондоном, Ноттінгемом, Глазго та Брістолем.

Знесення статуї Едварда Колстона

7 червня у Брістолі протестувальники скинули статую Едварда Колстона. Після чого учасники акції протесту протягнули постамент вулицями міста та скинули його у річку Ейвон.

Anti-racism protesters tore down and threw a bronze statue of 17th century slave trader Edward Colston into a river in Bristol, England on Sunday as thousands demonstrated across the UK over George Floyd’s death https://t.co/aWXfAaMujd pic.twitter.com/1ZLwYdOjU3 — CBS News (@CBSNews) June 8, 2020

Уродженець Брістоля Едвард Колстон відомий як підприємець, работорговець, філантроп та член британського парламенту. Він заробив свої статки на работоргівлі у складі англійської Королівської африканської компанії і перевіз понад 80 тис. чоловіків, жінок та дітей з Африки в Америку.

Колстон заповів більшу частину свого багатства установам у Брістолі. Колстон помер у 1721 році. У 1895 році у Брістолі на його честь спорудили статую.

Мерія Брістоля заявила, що його виймуть з річки і, швидше за все, перенесуть в міський музей.

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Приті Патель засудила повалення статуї та назвала дії протестувальників вкрай ганебними.

Скиданню статуї Колстона в річку передували протестні акції в США, під час яких були зруйновані пам’ятники декільком діячам Конфедерації південних штатів, які свого часу відстоювали рабовласництво.