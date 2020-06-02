Формула-1 сегодня, 2 июня, официально подтвердила, что сезон 2020 стартует в Австрии в следующем месяце и раскрыла подробности первых восьми этапов нового календаря.
После того, как гонки приостановили из-за вспышки коронавируса в мире, Формула-1, команды и FIA работали над планом, который позволит начать сезон.
Сезон стартует с Гран-при Австрии на Red Bull Ring. На трассе в Шпильбурге состоится сразу два этапа — 5 и 12 июля.
19 июля пилоты поспорят за победу на Гран-при Венгрии. Затем состоятся два этапа подряд на гоночной трассе в Сильверстоуне, а затем Гран-при Испании в Барселоне.
30 августа состоится Гран-при Бельгии, а через неделю — этап в Монце — Гран-при Италии.
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В эти же даты на тех же трассах состоятся гонки в классе Формула-2 и Формула-3.
Восемь Гран-при — это минимальное количество этапов, которые должны пройти, чтобы чемпионат считался состоявшимся. Остальную часть календаря организаторы обещают обнародовать в ближайшее время.
Когда мы вернемся к гонкам — безопасность превыше всего
На странице в Twitter Формула-1 опубликовала пять правил, которых должны придерживаться команды участницы гонки и организаторы:
- Частое тестирование на Covid-19 членов команды, которые будут участвовать в этапах;
- Закрытые соревнования (гонки будут закрыты, как для обычных зрителей, так и для официальных гостей и партнеров);
- Минимум персонала (это касается команд-участниц, FIA, F1);
- Изолированные путешествия (команды должны использовать исключительно чартерные или частные самолеты, а также пользоваться частным транспортом во время трансфера из/в аэропорт)
- Социальная дистанция (команды должны пытаться соблюдать дистанцию, также будет изменен формат церемонии награждения).
As we return to racing, safety is paramount #F1 pic.twitter.com/zmA3L652JY
— Formula 1 (@F1) June 2, 2020
Формула-1 отложила старт нового сезона, который должен был начаться с этапа в Мельбурне.
Постепенно организаторы переносили Гран-при Бахрейна, Вьетнама, Китая, Азербайджана и Канады.
А вот этап в Австралии пришлось отменить. Также не состоятся в 2020 году этапы во Франции, Монако и Нидерландах — Гран-при на трассе в Зандворте должен был пройти впервые после 35-летнего перерыва.
Где смотреть Формулу-1 в Украине?
В прошлом году украинские поклонники Формулы-1 могли вживую наблюдать за гонками на телеканалах Setanta Sports и Setanta Sports+.
Ирландский телеканал продолжит трансляцию этапов Формулы-1 на платформе MEGOGO.