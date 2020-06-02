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Факты / Спорт

Формула-1 опубликовала календарь восьми этапов сезона-2020

Формула-1 сегодня, 2 июня, официально подтвердила, что сезон 2020 стартует в Австрии в следующем месяце и раскрыла подробности первых восьми этапов нового календаря.

После того, как гонки приостановили из-за вспышки коронавируса в мире, Формула-1, команды и FIA работали над планом, который позволит начать сезон.

Сезон стартует с Гран-при Австрии на Red Bull Ring. На трассе в Шпильбурге состоится сразу два этапа — 5 и 12 июля.

19 июля пилоты поспорят за победу на Гран-при Венгрии. Затем состоятся два этапа подряд на гоночной трассе в Сильверстоуне, а затем Гран-при Испании в Барселоне.

30 августа состоится Гран-при Бельгии, а через неделю — этап в Монце — Гран-при Италии.

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В эти же даты на тех же трассах состоятся гонки в классе Формула-2 и Формула-3.

Формула-1 календарь 2020

Восемь Гран-при — это минимальное количество этапов, которые должны пройти, чтобы чемпионат считался состоявшимся. Остальную часть календаря организаторы обещают обнародовать в ближайшее время.

Когда мы вернемся к гонкам — безопасность превыше всего

На странице в Twitter Формула-1 опубликовала пять правил, которых должны придерживаться команды участницы гонки и организаторы:

  1. Частое тестирование на Covid-19 членов команды, которые будут участвовать в этапах;
  2. Закрытые соревнования (гонки будут закрыты, как для обычных зрителей, так и для официальных гостей и партнеров);
  3. Минимум персонала (это касается команд-участниц, FIA, F1);
  4. Изолированные путешествия (команды должны использовать исключительно чартерные или частные самолеты, а также пользоваться частным транспортом во время трансфера из/в аэропорт)
  5. Социальная дистанция (команды должны пытаться соблюдать дистанцию, также будет изменен формат церемонии награждения).

Формула-1 отложила старт нового сезона, который должен был начаться с этапа в Мельбурне.

Постепенно организаторы переносили Гран-при Бахрейна, Вьетнама, Китая, Азербайджана и Канады.

А вот этап в Австралии пришлось отменить. Также не состоятся в 2020 году этапы во Франции, Монако и Нидерландах — Гран-при на трассе в Зандворте должен был пройти впервые после 35-летнего перерыва.

Где смотреть Формулу-1 в Украине?

В прошлом году украинские поклонники Формулы-1 могли вживую наблюдать за гонками на телеканалах Setanta Sports и Setanta Sports+.

Ирландский телеканал продолжит трансляцию этапов Формулы-1 на платформе MEGOGO.

Источник: Formula 1

Фото: Dreamstime

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