Формула-1 сегодня, 2 июня, официально подтвердила, что сезон 2020 стартует в Австрии в следующем месяце и раскрыла подробности первых восьми этапов нового календаря.

После того, как гонки приостановили из-за вспышки коронавируса в мире, Формула-1, команды и FIA работали над планом, который позволит начать сезон.

Сезон стартует с Гран-при Австрии на Red Bull Ring. На трассе в Шпильбурге состоится сразу два этапа — 5 и 12 июля.

19 июля пилоты поспорят за победу на Гран-при Венгрии. Затем состоятся два этапа подряд на гоночной трассе в Сильверстоуне, а затем Гран-при Испании в Барселоне.

30 августа состоится Гран-при Бельгии, а через неделю — этап в Монце — Гран-при Италии.

В эти же даты на тех же трассах состоятся гонки в классе Формула-2 и Формула-3.

Восемь Гран-при — это минимальное количество этапов, которые должны пройти, чтобы чемпионат считался состоявшимся. Остальную часть календаря организаторы обещают обнародовать в ближайшее время.

Когда мы вернемся к гонкам — безопасность превыше всего

На странице в Twitter Формула-1 опубликовала пять правил, которых должны придерживаться команды участницы гонки и организаторы:

