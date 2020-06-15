Бразильский легионер донецкого Шахтера Тете женился на своей девушке Татьяне.

Информацию о браке рассказал сам 20-летний футболист в соцсети Instagram, выложив несколько снимков со свадьбы.

— Я благодарен Богу за все, эта свадьба — за честь и славу Господа нашего Иисуса. Этот день был удивительным с прекрасным человеком, я люблю тебя, — написал футболист.

View this post on Instagram A post shared by Tete (@furacaotete) on Jun 13, 2020 at 10:33am PDT

Когда и где молодожены сыграли свадьбу не известно, но Тете добавил к снимкам геометку Киева.

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Бразильский игрок пополнил ряды донецкого Шахтера в феврале 2019 года. Горняки приобрели Тете у бразильского Гремио за €15 млн. Контракт с футболистом рассчитан на пять лет с клаусулой в размере €150 млн.

После чемпионата мира 2018 года Тете дважды вызывался в сборную Бразилии.

В текущем сезоне сыграл в 28 матчах за Шахтер, в которых отметился пятью голами.

Свадьба Шакиры и Пике

А вот звездный защитник каталонской Барселоны и сборной Испании Жерар Пике и его девушка Шакира жениться не собираются.

Во время одного из интервью певица призналась, что боится брака.

— Я не хочу, чтобы он смотрел на меня как на жену. Пусть видит во мне свою любимую, свою девушку, — сказала Шакира.

Футболист моложе певицы на десять лет. Пара вместе воспитывает двух сыновей — Сашу и Милана.

Фото: Tetê