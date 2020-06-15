Бразильський легіонер донецького Шахтаря Тете одружився зі своєю дівчиною Тетяною.
Інформацію про шлюб розповів сам 20-річний футболіст у соцмережі Instagram, виклавши кілька знімків з весілля.
— Я вдячний Богу за все, це весілля – за честь і славу Господа нашого Ісуса! Цей день був дивовижним з найпрекраснішою людиною, я кохаю тебе, – написав футболіст.
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Коли та де молодята відіграли весілля не відомо, але Тете додав до знімків геомітку Києва.
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Бразильський гравець поповнив лави донецького Шахтаря у лютому 2019 року. Гірники придбали Тете у бразильського Греміо за €15 млн. Контракт з футболістом розрахований на п’ять років з клаусулою у розмірі €150 млн.
Після чемпіонату світу 2018 року Тете двічі викликався до лав національної збірної Бразилії.
У поточному сезоні зіграв у 28 матчах за Шахтар, в яких відзначився п’ятьма голами.
Весілля Шакіри та Піке
Натомість зірковий захисник каталонської Барселони та збірної Іспанії Жерар Піке та його дівчина Шакіра одружуватися не збираються.
Під час одного з інтерв’ю співачка зізналася, що боїться шлюбу.
— Я не хочу, щоб він дивився на мене як на дружину. Нехай бачить в мені свою кохану, свою дівчину, – сказала Шакіра.
Футболіст молодший від співачки на десять років. Пара разом виховує двох синів – Сашу та Мілана.
Фото: Tetê