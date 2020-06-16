Британська гонщиця Джеймі Чедвік сподівається, що за належної підтримки зможе пробитися та стати учасницею Формули-1.
22-річна Чедвік уклала контракт з італійською командою Prema завдяки підтримці мультимільйонера та боса Rodin Cars Девіда Дікера. Спершу спортсменка буде змагатися у регіональній Формулі-3 з серпня 2019 року, а згодом спробує потрапити у F-3 та F-2.
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Щодо можливості виступати у Формулі-1 пілот відповіла, що це її мрія і вона надіється виступити у королівських гонках до 2023-24 року.
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У березні 2020 року Джеймі протестувала авто Rodin FZED новозеландської компанії Rodin Cars, а у минулому сезоні виграла жіночі змагання W Series. Бос Rodin Cars Дікер назвав її видатним талантом.
— Джеймі – винятковий талант. Ми довго за нею дивилися і повністю підтримуємо її прагнення виступити у Формулі-1, – сказав Дікер.
Також Чедвік є пілотом з розвитку Williams, що може збільшити її шанси виступити у F-1. Тоді британка стане першою з 1976 року жінкою-пілотом у королівських гонках після італійки Лелли Ломбарді.
— Це мрія, справді. Якби у мене був менший бюджет, я б не змогла брати участь у перегонах з найкращою командою, такою як Prema, а також отримати шанс виступити та у майбутньому виправдати себе у Формулі-1, – сказала Чедвік.
Prema – є однією з найуспішніших команд у нижчих формулах, яка допомогла просунутися кар’єрною сходинкою кільком видатним гонщикам, серед яких пілот Ferrari Шарль Леклер.
— Найстрашніша річ в автоспорті – це необхідна фінансова підтримка. Це божевільна сума. Наприклад, участь у F-3 коштує удвічі більше, ніж я отримала призових за перемогу у W Series, – розповіла британка.
За перемогу у W Series Чедвік отримала майже €560 тис.
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2 червня стало відомо, що сезон-2020 у Формулі-1 стартує з Гран-прі в Австрії. На трасі у Шпільбургу відбудуться відразу два етапи – 5 та 12 липня.
Організатори Формули-1 опублікували календар перших восьми етапів F-1, а також статут з правилами, яких повинні дотримуватися організатори перегонів та команди-учасниці.
Фото: Jamie Chadwick