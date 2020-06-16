Французская альпинистка Люси Дуади погибла в результате падения со скалы в Альпах. Трагедия произошла на юго-востоке Франции в департаменте Изер.

16-летняя спортсменка поскользнулась при переходе между двумя секторами для скалолазания и упала с высоты 150 метров.

— Люси — молодая девушка, полная энергии, страсти, таланта. Она ушла, прожив так мало. Сейчас мы мыслями вместе с ее семьей и друзьями, — говорится в заметке в Facebook альпинистского клуба Chambéry Escalad.

View this post on Instagram A post shared by luce (@luce_douady) on Aug 26, 2019 at 1:10pm PDT

Дуади предсказывали успешное будущее в скалолазании. В 2019 году она завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате мира в дисциплине на трудность. Впоследствии девушка финишировала в этой же дисциплине третьей на чемпионате Европы.

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Также ей покорилось пятое место на взрослом этапе Кубка мира по боулдерингу (IFSC Boulder World Cup) в штате Колорадо.

Боулдеринг — это дисциплина скалолазания на невысоких скальных образованиях или искусственных стендах без веревки и страховочной системы. Трасса в болдеринге может достигать в среднем до шести метров в высоту.

Спортивное скалолазание в 2010 году стало олимпийским видом спорта, а уже через восемь лет состоялся его дебют на Юношеских ОИ-2018 в Буэнос-Айресе. Также скалолазание вошло в программу летней Олимпиады-2020 в Токио, которая должна состояться в 2021 году.

Источник: Paris Match

Фото: luce_douady