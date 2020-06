Умер бывший левый защитник Манчестер Юнайтед Тони Данн. Экс-игроку красных дьяволов было 78 лет.

Причины смерти Данна не уточняются.

Тони Данн защищал цвета МЮ с 1960 по 1973 год. В составе манкунианцев стал двукратным чемпионом Англии, победителем Кубка Англии и обладателем первого для команды Кубка чемпионов в 1968 году.

One of our greatest-ever full-backs. An integral part of the 1968 European Cup-winning side. A player who made 535 appearances in the red shirt of Manchester United.

Our heartfelt condolences go to the loved ones of Tony Dunne. May he rest in peace. pic.twitter.com/M8xYNdqMcU

— Manchester United (@ManUtd) June 8, 2020