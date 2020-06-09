Умер бывший левый защитник Манчестер Юнайтед Тони Данн. Экс-игроку красных дьяволов было 78 лет.

Причины смерти Данна не уточняются.

Тони Данн защищал цвета МЮ с 1960 по 1973 год. В составе манкунианцев стал двукратным чемпионом Англии, победителем Кубка Англии и обладателем первого для команды Кубка чемпионов в 1968 году.

One of our greatest-ever full-backs. An integral part of the 1968 European Cup-winning side. A player who made 535 appearances in the red shirt of Manchester United. Our heartfelt condolences go to the loved ones of Tony Dunne. May he rest in peace. pic.twitter.com/M8xYNdqMcU — Manchester United (@ManUtd) June 8, 2020

Ирландский футболист занимает восьмое место в общем списке по количеству проведенных матчей в футболке МЮ. На счету Данна — 535 матчей.

Биография Тони Данна

Тони Данн родился в Дублине (Ирландия) в 1941 году. Его первым клубом стал дублинский Шелбурн.

Проведя два сезона в столице Ирландии в 1960 году Данн присоединился к команде сэра Мэтта Басби. Его дебютная игра в футболке МЮ пришлась на матч против Бернли.

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Свою первую медаль с красными дьяволами Данн завоевал в 1963 году, обыграв в финале Кубка Англии Лестер Сити. За следующие четыре сезона ирландец пропустил лишь шесть матчей и помог выиграть титул чемпионов Англии в 1965 и 1967 годах.

Приложился Данн и к успеху команды в Кубке европейских чемпионов в 1968 году. Он принял участие во всех матчах на пути к финальной встречи на Уэмбли против Бенфики (1:4 доп.в.).

В 1973 году футболист на правах свободного агента перешел в Болтон Уондерерс, где позже стал помощником тренера.

За сборную Ирландии Данн провел 33 матча, а в 1969 году его признали Игроком года в Ирландии. До сих пор его считают одним из лучших защитников в истории Манчестер Юнайтед и сборной Ирландии.

Источник: Manchester United