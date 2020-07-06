Сотрудники ФСБ России обвиняют бывшего украинского футболиста Василия Василенко в шпионаже в пользу Украины.

О переквалификации дела экс-футболиста, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, первым сообщило российское информационное агентство ТАСС.

— Сотрудники ФСБ России с участием российских правоохранительных органов установили причастность гражданина Украины Василенко Василия Ивановича к совершению преступления, предусмотренного ст. 276 Уголовного кодекса РФ — Шпионаже. Ему предъявлено обвинение. Сейчас он находится в одном из столичных СИЗО, — сообщили агентству.

По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет. Материалы дела, расследованием которого занимается московское управление ФСБ, засекречены.

Василенко арестовали в октябре 2019 года по обвинению в незаконном пересечении российской границы. Весной дело переквалифицировали на шпионаж. О его аресте стало известно только сейчас, поскольку он обжаловал постановление о продлении ареста и сам факт ареста.

Читайте: В ФБР установили, что темнокожему пилоту NASCAR не подбрасывали петлю висельника

Также известно, что 19 июня Мещанский суд Москвы продлил срок ареста украинца до 24 сентября.

Василенко родился в 1967 году и является гражданином Украины. В период с 1992 по 2001 год он защищал цвета трех украинских футбольных клубов: Таврия (Новотроицкое), Дружба (Бердянск) и Торпедо (Мелитополь).

Подполковника полиции РФ обвинили в работе на СБУ

В июне ФСБ России задержала начальника районного отдела полиции Курской области Дмитрия Борзенкова по обвинению в работе на Службу безопасности Украины.

По данным контрразведки РФ, подполковник собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну.