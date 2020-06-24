PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

В ФБР установили, что темнокожему пилоту NASCAR не подбрасывали петлю висельника

Федеральное бюро расследований развенчало миф, что единственный темнокожий пилот NASCAR Бубба Уоллес стал жертвой расизма. В ФБР заявили, что петля, которую нашли в боксе Уоллеса в Алабаме, был там по меньшей мере с октября 2019 года.

Этот факт подтверждают записи с камер видеонаблюдения NASCAR. Более того, так называемая петля висельника — это обычная веревка, стилизованная под петлю, которую использовали для ворот бокса.

— ФБР завершило расследование в спорткомплексе Talladega Superspeedway в Алабаме, постановив, что Бубба Уоллес не был объектом преступления на почве ненависти. Отчет ФБР подтвержден фотодоказательствами, — говорится в заявлении NASCAR.

Также в отчете ФБР отмечается, что на тот момент никто не мог знать, что именно Уоллес займет этот бокс летом 2020 года.

Бубба Уоллес NASCAR

Бубба Уоллес. Фото: Dreamstime

В Соединенных Штатах Америки демонстрации веревки висельника считается актом проявления расизма из-за ассоциации с судом Линча.

Читайте: Хэмилтон поддержал протесты в Бристоле и снос памятника работорговцу

22 июня стало известно, что NASCAR проведет расследование, при каких условиях веревка, символизирующая петлю, появилась в боксе пилота перед стартом гонки в Алабаме. Эта новость вызвала небывалый резонанс в СМИ, а некоторые медиа сообщали о пребывании автомобилистов с флагами Конфедерации.

Петля для боксов NASCAR

Петля для боксов NASCAR. Фото: Mark Domayer

26-летний Бубба Уоллес является единственным темнокожим пилотом в системе чемпионатов NASCAR. Он активно поддерживает движение Black Lives Matter после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, а также добился запрета на использование флага Конфедерации на соревнованиях NASCAR, что повлекло протесты в Алабаме.

Для многих американцев флаг конфедератов символизирует расизм, для других — это наследие южных штатов и память о жертвах Гражданской войны.

Источник: NASCAR

Фото: Mark Domayer, Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка