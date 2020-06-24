В ФБР установили, что темнокожему пилоту NASCAR не подбрасывали петлю висельника

Федеральное бюро расследований развенчало миф, что единственный темнокожий пилот NASCAR Бубба Уоллес стал жертвой расизма. В ФБР заявили, что петля, которую нашли в боксе Уоллеса в Алабаме, был там по меньшей мере с октября 2019 года.

Этот факт подтверждают записи с камер видеонаблюдения NASCAR. Более того, так называемая петля висельника — это обычная веревка, стилизованная под петлю, которую использовали для ворот бокса.

— ФБР завершило расследование в спорткомплексе Talladega Superspeedway в Алабаме, постановив, что Бубба Уоллес не был объектом преступления на почве ненависти. Отчет ФБР подтвержден фотодоказательствами, — говорится в заявлении NASCAR.

Также в отчете ФБР отмечается, что на тот момент никто не мог знать, что именно Уоллес займет этот бокс летом 2020 года.

В Соединенных Штатах Америки демонстрации веревки висельника считается актом проявления расизма из-за ассоциации с судом Линча.

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22 июня стало известно, что NASCAR проведет расследование, при каких условиях веревка, символизирующая петлю, появилась в боксе пилота перед стартом гонки в Алабаме. Эта новость вызвала небывалый резонанс в СМИ, а некоторые медиа сообщали о пребывании автомобилистов с флагами Конфедерации.

26-летний Бубба Уоллес является единственным темнокожим пилотом в системе чемпионатов NASCAR. Он активно поддерживает движение Black Lives Matter после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, а также добился запрета на использование флага Конфедерации на соревнованиях NASCAR, что повлекло протесты в Алабаме.

Для многих американцев флаг конфедератов символизирует расизм, для других — это наследие южных штатов и память о жертвах Гражданской войны.

Источник: NASCAR

Фото: Mark Domayer, Dreamstime