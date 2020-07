Младшего брата игрока Тоттенхэм Хотспур Сержа Орье застрелили утром, 13 июля, во французской Тулузе возле ночного клуба.

26-летнего Кристофера Орье с ранением в живот нашли прохожие на улице на окраине Тулузы. Его доставили в больницу, где он умер.

Подозреваемый в убийстве Орье скрылся с места происшествия. Его поиски продолжаются.

Гражданин Кот-д’Ивуара Кристофер Орьер, как и его брат, тоже был футболистом, но выступал во Франции.

We are with you, @Serge_Aurier pic.twitter.com/jI0vHHqfy5

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 13, 2020