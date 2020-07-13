Младшего брата игрока Тоттенхэм Хотспур Сержа Орье застрелили утром, 13 июля, во французской Тулузе возле ночного клуба.

26-летнего Кристофера Орье с ранением в живот нашли прохожие на улице на окраине Тулузы. Его доставили в больницу, где он умер.

Читайте: Двукратный чемпион мира по сноуборду Пуллин утонул в Австралии

Подозреваемый в убийстве Орье скрылся с места происшествия. Его поиски продолжаются.

Гражданин Кот-д’Ивуара Кристофер Орьер, как и его брат, тоже был футболистом, но выступал во Франции.

— Клуб очень расстроен подтверждением о смерти брата Орье, который умер рано утром. Мы поддерживаем Сержа в это трудное время и мы просим уважать конфиденциальность игрока и его семьи. Все в клубе сочувствуют Сержу и его семье. Наши мысли вместе с ними, — говорится в заявлении Тоттенхэма.

Кем был Кристофер Орье?

26-летний Кристофер играл за местную команду из Тулузы Родео (Rodéo Toulouse), которая в прошлом сезоне выступала в пятом французском дивизионе.

Ранее он выступал за французские клубы Ланс, Геньон и Шантийи, а также бельгийский Ребек.

Его 27-летний брат Серж является защитником клуба английской Премьер-лиги Тоттенхэм Хотспур и капитаном ивуарийской сборной.