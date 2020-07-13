Младшего брата игрока Тоттенхэм Хотспур Сержа Орье застрелили утром, 13 июля, во французской Тулузе возле ночного клуба.
26-летнего Кристофера Орье с ранением в живот нашли прохожие на улице на окраине Тулузы. Его доставили в больницу, где он умер.
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Подозреваемый в убийстве Орье скрылся с места происшествия. Его поиски продолжаются.
Гражданин Кот-д’Ивуара Кристофер Орьер, как и его брат, тоже был футболистом, но выступал во Франции.
— Клуб очень расстроен подтверждением о смерти брата Орье, который умер рано утром. Мы поддерживаем Сержа в это трудное время и мы просим уважать конфиденциальность игрока и его семьи. Все в клубе сочувствуют Сержу и его семье. Наши мысли вместе с ними, — говорится в заявлении Тоттенхэма.
We are with you, @Serge_Aurier pic.twitter.com/jI0vHHqfy5
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 13, 2020
Кем был Кристофер Орье?
26-летний Кристофер играл за местную команду из Тулузы Родео (Rodéo Toulouse), которая в прошлом сезоне выступала в пятом французском дивизионе.
Ранее он выступал за французские клубы Ланс, Геньон и Шантийи, а также бельгийский Ребек.
Его 27-летний брат Серж является защитником клуба английской Премьер-лиги Тоттенхэм Хотспур и капитаном ивуарийской сборной.