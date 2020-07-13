Молодшого брата гравця Тоттенгем Готспур Сержа Ор’є застрелили зранку, 13 липня, у французькій Тулузі біля нічного клубу.

26-річного Крістофера Ор’є з пораненням у живіт знайшли перехожі на вулиці на околиці Тулузи. Його доставили до лікарні, де він помер.

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Підозрюваний у вбивстві Ор’є втік з місця події. Його пошуки тривають.

Громадянин Кот-д’Івуару Крістофер Ор’єр, як і його брат, був футболістом, але виступав у Франції.

— Клуб дуже засмучений підтвердженням про смерть брата Сержа Ор’є, який помер рано вранці. Ми підтримуємо Сержа у цей важкий час і ми просимо поважати конфіденційність гравця та його сім’ї. Всі у клубі співчувають Сержу та його сім’ї. Наші думки разом з ними, – йдеться у заяві Тоттенгема.

Ким був Крістофер Ор’є?

26-річний Крістофер грав за місцеву команду з Тулузи Родео (Rodéo Toulouse), яка у минулому сезоні виступала у п’ятому французькому дивізіоні.

Раніше він виступав за французькі клуби Ланс, Геньон та Шантійї, а також бельгійський Ребек.

Його 27-річний брат Серж є захисником клубу англійської Прем’єр-ліги Тоттенгем Готспур та капітаном івуарійської збірної.