Молодшого брата гравця Тоттенгем Готспур Сержа Ор’є застрелили зранку, 13 липня, у французькій Тулузі біля нічного клубу.

26-річного Крістофера Ор’є з пораненням у живіт знайшли перехожі на вулиці на околиці Тулузи. Його доставили до лікарні, де він помер.

Читайте: Дворазовий чемпіон світу зі сноуборду Пуллін потонув в Австралії

Підозрюваний у вбивстві Ор’є втік з місця події. Його пошуки тривають.

Громадянин Кот-д’Івуару Крістофер Ор’єр, як і його брат, був футболістом, але виступав у Франції.

We are with you, @Serge_Aurier pic.twitter.com/jI0vHHqfy5

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 13, 2020