34-й кубок Ла Ліги: Реал – чемпіон Іспанії з футболу

Реал виграв чемпіонат Іспанії, здолавши Вільярреал на порожньому стадіоні Альфредо Ді Стефано в передостанньому турі з рахунком 2:1.

Клуб із Мадрида завдяки дублю Бензема здобув 86 очок та став недосяжним для Барселони, яка у паралельному матчі програла Осасуні.

Команда Зінедіна Зідана виграла усі 10 своїх матчів з моменту, коли іспанський футбол перезапустився в червні.

Сам Зідан зізнався, що завоювання першого титулу Ла Ліги з Реалом за три роки зробило його щасливішим, ніж виграш Ліги чемпіонів.

Чемпіонство стало 34-м для Реала.

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???? 2020#34Ligas — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 16, 2020

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Реал – найдорожчий клуб у світі

Мадридський Реал залишається на першій сходинці оновленого в травні рейтингу найдорожчих футбольних клубів Європи.

Вартість галактикос складає €3,4 млрд.

На другому місці йде Манчестер Юнайтед, вартість якого €3,27 млрд.