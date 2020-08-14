Пара кроссовок, которые носил легенда баскетбола Майкл Джордан, ушла с молотка на аукционе Christie’s за рекордные $615 тыс.

В кроссовках Nike Air Jordan 1 High, которые называли самими редкими, звезда Чикаго Буллз играл в выставочной игре 1985 года в Италии. Тогда Джордан выполнил бросок сверху, в результате чего на щите разбилось стекло.

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Кроссовки выполнены в красном, белом и черном цветах.

View this post on Instagram A post shared by Esquire UK (@ukesquire) on Jul 25, 2020 at 2:47am PDT

Всего аукционный дом Christie’s продал девять пар обуви Майкла Джордана, чтобы отпраздновать его 14-летнюю карьеру в команде.

Интересно, что этот лот побил цену, которая была установлена ​​в мае на аукционе Sotheby’s. Тогда кроссовки Nike Air Jordan 1, в которых Джордан выступал в свой дебютный сезон 1984/1985, продали за $560 тыс.

Эта сумма стала рекордной для кроссовок на аукционах Sotheby’s.

Майкл Джордан считается лучшим баскетболистом в истории. В 1980 и 1990-х годах он стал иконой в этом виде спорта и помог поднять популярность Национальной баскетбольной лиги (НБА) во всем мире.

К личности Майкла Джордана снова возродили интерес после того, как на сервисе Netflix вышел документальный мини-сериал Последний танец (The Last Dance). В нем рассказывается о карьере Джордана в Чикаго Буллз.