Пара кроссовок, которые носил легенда баскетбола Майкл Джордан, ушла с молотка на аукционе Christie’s за рекордные $615 тыс.
В кроссовках Nike Air Jordan 1 High, которые называли самими редкими, звезда Чикаго Буллз играл в выставочной игре 1985 года в Италии. Тогда Джордан выполнил бросок сверху, в результате чего на щите разбилось стекло.
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Кроссовки выполнены в красном, белом и черном цветах.
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Всего аукционный дом Christie’s продал девять пар обуви Майкла Джордана, чтобы отпраздновать его 14-летнюю карьеру в команде.
Интересно, что этот лот побил цену, которая была установлена в мае на аукционе Sotheby’s. Тогда кроссовки Nike Air Jordan 1, в которых Джордан выступал в свой дебютный сезон 1984/1985, продали за $560 тыс.
Эта сумма стала рекордной для кроссовок на аукционах Sotheby’s.
Майкл Джордан считается лучшим баскетболистом в истории. В 1980 и 1990-х годах он стал иконой в этом виде спорта и помог поднять популярность Национальной баскетбольной лиги (НБА) во всем мире.
К личности Майкла Джордана снова возродили интерес после того, как на сервисе Netflix вышел документальный мини-сериал Последний танец (The Last Dance). В нем рассказывается о карьере Джордана в Чикаго Буллз.