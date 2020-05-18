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Факты / Спорт

Игровые кроссовки Майкла Джордана продали на аукционе за рекордную сумму

Игровые кроссовки легендарного американского баскетболиста Чикаго Буллз Майкла Джордана ушли с молотка на аукционе Sotheby’s за $560 тыс.

Именно в этой обуви Джордан выступал в свой дебютный сезон 1984/1985. Обувь Nike Air Jordan 1 были изготовлены специально для Джордана и выполнены в красном, черном и белом цветах.

Кроссовки Майкла Джордана

Фото: Sotheby’s

Эта сумма стала рекордной для кроссовок на аукционах Sotheby’s.

На торги кроссовки с автографом спортсмена выставил известный коллекционер Джорди Геллер. Он приобрел обувь Джордана восемь лет назад. Кто стал новым владельцем кроссовок, не сообщается.

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Майкла Джордана выбрали на драфте 1984 года под третьим номером. Впоследствии он привел команду из Иллинойса до шести титулов. Джордан — величайший игрок в истории НБА — шестикратный MVP финалов НБА, пятикратный MVP сезона, 14-кратный участник Матча всех звезд НБА.

Ранее Факты ICTV писали, что школьную майку ЛеБрона Джеймса продали за $187 тыс.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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