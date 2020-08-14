Пара кросівок, які носив легенда баскетболу Майкл Джордан, пішла з молотка на аукціоні Christie’s за рекордні $615 тис.

У кросівках Nike Air Jordan 1 High, які називали найбільш рідкісними, зірка Чикаго Булз грав у виставковій грі 1985 року в Італії. Тоді Джордан виконав кидок зверху, внаслідок чого на щиті розбилося скло.

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Кросівки виконані у червоному, білому та чорному кольорах.

View this post on Instagram A post shared by Esquire UK (@ukesquire) on Jul 25, 2020 at 2:47am PDT

Всього аукціонний дім Christie’s продав дев’ять пар взуття Майкла Джордана, щоб відсвяткувати його 14-річну кар’єру у команді.

Цікаво, що цей лот побив ціну, яка була встановлена у травні на аукціоні Sotheby’s. Тоді кросівки Nike Air Jordan 1, у яких Джордан виступав у свій дебютний сезон-1984/1985, продали за $560 тис.

Ця сума стала рекордною для кросівок на аукціонах Sotheby’s.

Майкл Джордан вважається найкращим баскетболістом в історії. У 1980 та 1990-х роках він став іконою у цьому виді спорту та допоміг підняти популярність Національної баскетбольної ліги (НБА) у всьому світі.

До постаті Майкла Джордана знову відродили інтерес після того, як на сервісі Netflix вийшов документальний міні-серіал Останній танець (The Last Dance). У ньому розповідається про кар’єру Джордана у Чикаго Буллз.